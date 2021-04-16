Воронежцев напугал пожар в Отрадном

Черный дым от пожара виден издалека. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В районе трех часов дня пятницы, 16 апреля, стали поступать сообщения о пожаре в поселке Отрадное Новоусманского района. Черный дым было видно издалека.

- О возгорании травы и камыша за улице Нагорной поселка Отрадное в дежурную часть сообщили в 16.04. На месте ЧП работали три пожарных расчета. Общая площадь, на которой полыхает огонь, - около 500 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что к этому месту было трудно подъехать, да к тому же оно еще и заболочено. Тем не менее к 17.10 пожар был ликвидирован, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 14 апреля сразу несколько пожаров на открытом воздухе случилось в разных районах Воронежской области. В селе Мечетка Бобровского района сгорели восемь жилых домов и четыре хозяйственные постройки. Огонь подбирался и к воронежской больнице № 8 на Машмете, но с ним удалось справиться. Всего горели 511 гектаров только лесных территорий. Утром 16 апреля сообщили о том, что 15 апреля ситуацию с пожарами удалось немного стабилизировать. Из 72 пожаров не было зарегистрировано ни одного крупного.