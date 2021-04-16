В Воронежской области мужчина угнал чужое авто, чтобы занять деньги у родственников

55-летнего угонщика задержали, когда он собирался купить продукты. Фото: из архива «КП»

В четверг, 15 апреля, 35-летний житель Борисоглебска заявил в полицию об угоне его «пятерки». Мужчина рассказал, что приехал с работы и припарковал машину в ворот. Ключи от зажигания он оставил на переднем пассажирском сидении, так как планировал скоро съездить в магазин. Но когда вышел из дома, «пятерки» уже не обнаружил.

Оперативники приехали на место преступления и опросили местных жителей. Часть соседей заявили, что видели рядом с машиной подозрительных подростков. Однако оказалось, что они ни при чем. Полицейские узнали, что в четырех кварталах от места угона видели 55-летнего мужчину, живущего в соседнем доме, на автомобиле, похожем на угнанную «пятерку». Оперативники задержали его, когда он припарковал угнанную машину у киоска быстрого питания.

- Мужчина признал свою вину. И заявил, что на угнанной машине съездил к родственникам, чтобы занять у них денег, а потом решил купить продукты, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы).