В Воронеже мошенник под страхом смерти заставил пенсионерку перевести ему 1,1 миллиона рублей

Не стоит доверять звонкам незнакомцам, предлагающим под любым предлогам перевести куда-то ваши деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крайне мерзкое мошенничество случилось в Воронеже. 73-летней женщине позвонил незнакомец. Он представился врачом областной больницы. И спросил, сдавала ли пенсионерка в последнее время анализы. Пожилая женщина ответила: «Да».

Тогда аферист заявил, что он – врач. Результаты анализов якобы находятся у него, и они неутешительные. Заявил, что пенсионерке нужна либо срочная операция, либо очень дорогие лекарства. Пожилая женщина согласилась оплатить медицинские препараты.

Мошенник продиктовал реквизиты, куда нужно перевести деньги якобы на оплату самих лекарств и их доставки. Пенсионерка «кинула» требуемую сумму. Через несколько дней она получила посылку с непонятным препаратом без обозначений на упаковке. А потом получила еще серию звонков аферистов. В течение двух недель они убеждали покупать все новые якобы чудодейственные лекарства. А запуганная пожилая женщина на все соглашалась.

В конце концов, когда у пенсионерки кончились сбережения, она обратилась к знакомым. Те остановили издевательство над пожилой женщиной, открыв ей глаза на то, что она стала жертвой аферистов. Пенсионерка написала заявление в полицию. К тому времени она уже лишилась 1,1 миллиона рублей.

- Всего 15 апреля в Воронежской области случилось девять дистанционных мошенничеств и столько же хищений с банковских карт. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более пяти миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские еще раз напоминают: не стоит доверять звонкам незнакомцев, предлагающих сделать сомнительные финансовые операции, нужно проверять информацию в интернете, связанную с предоплатой тех или иных услуг. А если все же стали жертвой мошенников, немедленно звоните по номеру 02 со стационарного телефона или 102 с мобильного. Тем самым вы увеличиваете шансы на то, что обманувших вас аферистов поймают по «горячим следам».