В Воронеже на улице умер мужчина

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу, 16 апреля, прохожие заметили в Воронеже на улице Плехановской лежащего на тротуаре мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали медиков. Приехавшие врачи «скорой помощи» лишь констатировали смерть 66-летнего пациента.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела. При визуальном осмотре на нем не обнаружили следов насильственной смерти. Точную причину назовут эксперты. Тело забрали на вскрытие.

Кстати, случаи, когда воронежцы внезапно умирают на улице, в последнее время перестали быть редкостью. Последний такой произошел 13 апреля на остановке «Улица Суворова».