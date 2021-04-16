В Воронеже годовалый мальчик выпал из окна седьмого этажа и остался жив

Детям постарше можно объяснить, что лазать на окно смертельно опасно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 16 апреля, между 8 и 9 часами утра жуткий инцидент случился в доме № 86 на улице Ростовской Левобережного района. Годовалый мальчик, оставшийся без присмотра мамы, долез до окна (квартира расположена на седьмом этаже), облокотился на москитную сетку и сорвался вниз.

- Ребенок на данный момент жив, его отвезли в больницу, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета. – Организована проверка, в ходе которой наши сотрудники выясняют обстоятельства ЧП.

Родителям надо помнить: рядом с окном не стоит ставить мебель, если у вас есть маленький ребенок. Есть два варианта действий, чтобы обезопасить малыша: либо поставить на окно запорный или блокировочный механизм, чтобы он точно не мог выпасть на улицу, либо вы должны постоянно держать свое чадо в поле зрения.