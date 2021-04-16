Три воронежских монумента «приняли душ» перед праздником

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

В Воронеже 16 апреля прошла уже ставшая традиционной весенняя акция по очистке памятников от пыли и грязи, накопившихся за зиму. Сотрудники водоканала при участии управ Ленинского и Центрального районов помыли три наиболее крупных монументов, расположенных в центральной части Воронежа.

Чтобы помыть гранитную фигуру поэта Алексея Кольцова на аллее одноименного бульвара, струя из брандспойта поднялась почти на 12 метров.

Для очистки 10-метровых фигур солдат на Чижовском плацдарме и монумента, изображающего защитников Родины, на площади Победы, также потребовалась помощь поливомоечной машины.

- У меня на войне погибли два деда: один под Смоленском, второй под Сталинградом. В семье бережно хранят рассказы о них. И сегодня, я как будто отдаю дань памяти подвигу моих предков. Поэтому это не просто доброе дело, в нём есть ещё и моя личная история, а значит и частичка моей души, - рассказал водитель автотранспортного цеха «РВК-Воронеж» Михаил Крюков.

Опытным путем сотрудники водоканала отработали технологию мытья памятников. Сначала монумент необходимо слегка намочить, немного подождать, когда специальный раствор начнёт действовать, удаляя загрязнения. А затем окончательно смыть грязь мощной струей под давлением 4 атмосферы. Объема цистерны поливомоечной машины в 6 кубометров хватило ровно на три монумента.

В управе Ленинского района добавили, что сегодняшними мероприятиями акция не ограничивается:

- На следующей наделе планируем помывку памятника И.А. Бунину, А.С. Пушкину, В.И. Ленину, стенда «Их именами названы улицы Ленинского района» на ул. Кирова, — рассказал глава управы Сергей Ситников.