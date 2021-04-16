В Воронежскую область поступила новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Новая вакцина уже начала поступать в медицинские учреждения Воронежской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежскую область поступили первые 9,5 тысяч доз новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в Новосибирском научном центре «Вектор». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«ЭпиВакКорону» уже выдают со склада в медицинские организации Воронежской области. По своему действию она аналогична «Спутнику». Одинаковы также как показания к ее применению, так и противопоказания. Есть отличие только в условиях хранения. «Спутник» требовал температуры -18 градусов, «ЭпиВакКорону» можно хранить и при плюсовой температуре (но не больше +8).

- Это условия обычного холодильника. Поступившая партия «ЭпиВакКороны» будет предназначена для вакцинации маломобильных граждан, - сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова.

Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 14-21 день. Для вакцинации можно выбрать любую поликлинику, где есть прививочные кабинеты, их список можно увидеть здесь.

Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону регистратуры выбранного медучреждения.

Напомним, губернатор Александр Гусев сообщил, что к утру пятницы, 16 апреля, первую часть прививки «Спутник» получили 186 654 жителя Воронежской области, вторую - 116 647 человек.