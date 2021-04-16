В Воронеже задержали мошенницу, работавшую под прикрытием установки окон

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежские оперативники устанавливают круг потерпевших от действий 54-летней жительницы областного центра, которую подозревают в совершении мошенничеств под предлогом оказания услуг.

Так, в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что в мае 2020 года подозреваемая предложила ей помочь остеклить балкон. Потерпевшая отдала посреднице деньги, но обещанной услуги так и не дождалась. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей полицейские начали поиски подозреваемой и вышли на 54-летнюю местную жительницу. В ходе расследования удалось выяснить, что женщина причастна и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Воронежа.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемой к совершению десяти аналогичных мошеннических деяний на территории областного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурантке дела грозит до 5 лет заключения. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В случае если Вы пострадали от действий данной гражданки или располагаете какой-либо оперативно-значимой информацией, просьба обратиться в ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 251-12-16 или 02 или c мобильного 102 (круглосуточно).