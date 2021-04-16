Синоптики предупредили о резком похолодании в Воронеже на выходных

Уже на выходных начнутся дожди и похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские метеорологи рассказали о погоде на выходные и начало следующей рабочей недели. Аномальное для апреля тепло кончится, и будет достаточно прохладно.

- На смену антициклону приходит циклон с юго-запада. Он принесет с собой достаточно сильные дожди, которые, надеемся, чуть улучшат нынешнюю пожароопасную обстановку, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В то же время циклон будет засасывать холодный воздух с Арктики. Поэтому если на выходных столбик термометра не опустится ниже 14 градусов, то днем 20 апреля ожидаем уже всего +11. Потом чуть потеплеет. Однако до 25 апреля дневная температура не будет подниматься выше +15 градусов.

В ночь на субботу, 17 апреля, вместо южного подует юго-западный ветер. Синоптики ожидают небольшой дождь при +7 градусах. Днем потеплеет до +13. Дождь усилится.

Ночью в воскресенье, 18 апреля, похолодает до +5 градусов. Дождь будет уже не таким сильным. Днем столбик термометра поднимется до +14. Осадки не прекратятся.

В ночь на понедельник, 19 апреля, подует восточный ветер. Снова будет +5 градусов, но уже без дождя, хотя по-прежнему будет пасмурно. Днем потеплеет до +15 градусов. И опять начнется небольшой дождь.

Ночью во вторник, 20 апреля, метеорологи прогнозируют +5 градусов, днем температура поднимется до +11. Мелкий дождь при этом продолжится.