В Воронежской области за сутки заболели коронавирусом 179 человек

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области улучшается, но медленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистику, характеризующую ситуацию с коронавирусом, за четверг, 15 апреля.

За прошедшие сутки в Воронежской области заразились 179 человек (14 апреля было 181). Это седьмое место среди худших регионов России. Больше заболевших только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областях. Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 78 220 наших земляков.

В то же время 15 апреля выздоровели 219 жителей Воронежской области (14 апреля было 215). И по этому показателю наш регион занимает седьмое место в России. Только среди лучших. Больше людей 15 апреля избавились от коронавируса только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Башкортостане и Самарской области. Всего сумели победить коронавирус уже 73 094 наших земляка.

Федеральный штаб сообщает, что 15 апреля умерли восемь жителей Воронежской области. Однако региональный обычно сообщает совсем другие цифры по смертям.

Утром в пятницу, 16 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что первую часть прививки получили 186 654 жителя нашего региона, а вторую – 116 647 человек. Ранее глава области поставил под сомнение из-за ситуации с коронавирусом возможность проведения Форума Столля и Платоновского фестиваля. К тому же Александр Гусев отменил первомайское шествие и субботники.