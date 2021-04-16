Прокуратура добивается ремонта трех разбитых дорог в Воронежской области

Участки трех автомобильных дорог в городе Острогожска с множеством выбоин, просадок и иных повреждений привлекли внимание межрайонной прокуратуры. При этом на всем протяжении местных дорог дорожная разметка, мягко говоря, была некачественной. Местами ее и вовсе не было.

- Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, причинения имущественного ущерба гражданам, - отметили в прокуратуре.

Сообщение от ведомства о нарушении требований закона о безопасности дорожного движения пришло главе города Острогожск. Виновных должны привлечь к ответственности, а ситуацию исправить.