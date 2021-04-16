В Воронежской области будут судить анестезиолога за неверное лечение и смерть пациентки

29-летнюю врача анестезиолога-реаниматолога Лискинской районной больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Уголовное дело уже направлено в местный суд. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Однако медик свою вину не признает.

По версии следствия, в марте 2020 года врач занималась лечением поступившей в районную больницу женщины. Пациентка страдала от сахарного диабета. Позже у нее диагностировали кому.

- Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медик выбрала неверное лечение, введя пациентке завышенные дозы лекарственных препаратов, которые привели к развитию комы и наступлению смерти, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Это далеко не первый подобный случай в регионе. Напомним не так давно главный врач Поворинской районной больницы Светалана Овсянникова заступилась за своего подчиненного – 54-летнего врача-анестезиолога, которого обвиняют в смерти пациентки в апреле 2020 года. По версии следствия, находившийся на дежурстве врач без уважительной причины ушел с работы, в то время как должен был контролировать состояние тяжелой пациентки.