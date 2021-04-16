В Воронеже водитель маршрутного автобуса сбил девушку на парковке

15 апреля примерно в 7:15 на парковке у дома №99/1 по улице Лизюкова под автобус попала 22-летняя девушка. Ее с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, утром четверга 32-летний водитель маршрутного автобуса № 57В ехал по улице Лизюкова со стороны улицы Хользунова. Мужчина повернул на парковку, но при этом почему-то не заметил пешехода, стоявшего чуть левее от автобуса «ПАЗ».

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 112 ДТП, из них в областном центре - 92, на федеральных трассах - 2, в районах области –18. В результате 1 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 1 человек.