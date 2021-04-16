В Воронеже из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

15 апреля в 22.05 загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Остужева, 20 в Воронеже. Пожар возник в одной из комнат и распространился на балкон, повредив оконные рамы. Из-за сильного задымления прибывшие пожарные были вынуждены эвакуировать из многоэтажки 18 жителей. Непосредственно из очага возгорания сотрудники МЧС спасли четверых человек.

Пожар удалось ликвидировать в 22.22. На его ликвидации работали пять пожарных отделений: 14 спасателей и пять единиц техники. По данным пресс-службы ГУ МЧС в результате ЧП никто не пострадал.