90-летие известного воронежского хормейстера отметят концертом

18 апреля в филармонии Мужской хор ART’o’dox посвятит концерт Вадиму Ижогину. В честь 90-летия со дня рождения выдающегося хормейстера прозвучит программа «Всенощное бдение», куда вошли произведения Чеснокова, Кастальского, Никольского, Рахманинова.

В течение ряда лет Вадим Борисович Ижогин являлся главным хормейстером городских и областных праздничных концертов. Как композитор создал музыку к более 40 спектаклям воронежских театров, в том числе к резонансной постановке театра драмы «Алексей Кольцов», в которой хор непрерывно присутствовал на сцене и являлся активным действующим лицом. С 1993 года в Воронеже ежегодно проводится фестиваль «Хоровые вечера в Воронеже» памяти Вадима Ижогина.

Мужской хор ART’o’dox Воронежской филармонии - продолжатель замечательных певческих традиций, заложенных Вадимом Ижогиным. Сегодня эти традиции развивают руководитель хора Татьяна Ижогина и дирижер коллектива Илья Ижогин.

Начало концерта в 18.00.