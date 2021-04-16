В краеведческом показывают культурный слой Воронежа

15 апреля в краеведческом музее на ул. Плехановской, 29 открылась выставка «Культурный слой города Воронежа». Горожанам показывают находки последних лет, предметы нумизматики, изделия из керамики и стекла, предметы быта, обнаруженные во время раскопок объекта культурного наследия «Культурный слой Воронежа». Экспозиция рассказывает об археологических работах в историческом центре города. Посетители узнают, как заселялся город, какие этнические группы проживали на его территории, чем занимались его жители в XVII-начале ХХ века.

В рамках выставки прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области.

Экспозиция продлится до 14 мая.