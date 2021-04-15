Александр Феклистов представит воронежцам фильм и выставку

Александр Феклистов. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 апреля в Воронеж приедет актер, звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов. Артист представит в Камерном театре фильм «Испытание воли», автором идеи которого является, и выставку.

Картина, которую сняла дочь артиста Ася Феклистова, состоит из шести новелл-размышлений. Героев фильма объединяет многолетняя дружба и одно поколение 70-х. Мысли и высказывания, посвященные любимому делу, взгляды на творчество, опыт, образование, прошлое и настоящее, общие встречи соединяют людей разных профессий: священника Александра Волохова, художника Александра Смирнова, актера и режиссера-педагога Дмитрия Брусникина, галериста Сергея Скрипкина, писателя Владимира Шарова и художника Сергея Якунина. Демонстрация «Испытания воли» начнется в 14.00 на Малой сцене театра. После показа запланировано получасовое обсуждение.

В 16.00 в арт-галерее театра откроется выставка друга артиста, художника Александра Смирнова, которую также представит Александр Феклистов. Именно он и предложил Камерному показать эту экспозицию. Александр Смирнов – выпускник Суриковского института, станковый график, мастер литературной иллюстрации. Его работы хранятся в собраниях России, Германии, Великобритании, Австралии, Италии и США.

Воронежцам представят 38 копий графических работ в технике «ксилография» из серии «Шекспиромания».

- Число 38 мы сочли очень символичным: Шекспир, как известно, написал 38 пьес. Представленные работы иллюстрируют не все написанные пьесы, но, тем не менее, мы решили остановиться именно на этом числе, - анонсировал выставку руководитель творческого отдела Камерного театра Камиль Тукаев.

Вход на выставку и фильм свободный.