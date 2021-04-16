Воронежским зоологам привезли семерых новорожденных лисят

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

В воронежский Центр охраны животных «Наша природа» передали семерых маленьких лисят. Малыши еще не открыли глазки. Что произошло с их матерью -не известно. Сейчас детенышей выкармливает специальной молочной смесью волонтер, имеющий опыт общения с лисами.

- После того, как лисята окрепнут, мы отправим их в Центр реабилитации и реинтродукции «Сирин», где их подготовят к возвращению в дикую природу, - рассказали в Центре «Наша природа».

Для кормления лисят зооволонтеры заказали три двухкилограммовые банки заменителя молока стоимостью 11 тысяч рублей и просят воронежцев о спонсорской помощи в выхаживании малышей:

- Будем очень благодарны, если вы поможете нам частично восполнить эти затраты. Реквизиты организации: vk.cc/ayN312. Также мы ищем волонтёров, которые помогут выкормить лисят вахтовым методом.