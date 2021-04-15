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Звезды15 апреля 2021 20:59

Валерий Гергиев привезет в Воронеж 20-й Пасхальный фестиваль

Концерт пройдет 3 мая
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Маэстро Валерий Гергиев по обыкновению включил Воронеж в турне юбилейного Московского Пасхального фестиваля, который в этом году пройдет в 20-й раз. Масштабный форум прокатится по стране с 22 апреля по 17 мая.

В столицу Черноземья известный дирижер, считающийся одним из наиболее авторитетных музыкантов мира, привезет Симфонический оркестр Мариинского театра 3 мая. Концерт пройдет в Воронежском концертном зале в 19.00.

Что войдет в программу выступления, станет известно ближе к дате концерта.

Культура