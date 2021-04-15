Наказали руководителя УК, допустившего затопление подвала в доме в центре Воронежа

Жители Центрального района Воронежа написали жалобу в прокуратуру: в доме на проспекте Революции, 32 затоплен подвал, вонь канализацией и антисанитария. Прокурорские сотрудники в этом лично убедились.

- Подвал дома захламлен бытовым и строительным мусором, остатками труб. Продолжается затопление канализационными сточными водами. Не проведены своевременная осушение и уборка. Само подвальное помещение периодически затапливается, уровень сточных вод поднимается выше метра от уровня пола, ощущается стойкий запах сточных вод в подъезде и на территории жилого дома, где проживают инвалиды, несовершеннолетние дети. В связи с этим создаются антисанитарные условия для проживания граждан в многоквартирном доме, - отметили в прокуратуре Центрального района. - На директора АО «УК Центрального района» завели дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.