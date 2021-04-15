В Воронеже отменили фестиваль «Центр»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отменили фестиваль независимых театров «Центр», который уже переносили с 2020-го из-за пандемии коронавируса. Директор Никитинского театра Ирина Алексеева сообщила, что в этот раз причиной стали финансовые проблемы: театр не нашел поддержки благотворителей.

Напомним, третий «Центр» должен был пройти в апреле-мае 2020 года, программу, в которой планировали показать спектакли из России, Эстонии и Казахстана, из-за ограничений по коронавирусу перенесли на год. Но обстоятельства оказались сильнее.

А пока Никитинский театр придумал новый необычный проект – труппа работает под интерактивным спектаклем «Децентрализация». В спектакле-игре о Воронеже примут участие зрители.