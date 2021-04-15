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Общество15 апреля 2021 18:13

В Воронеже водителя BMW, не снявшего тонировку стекол, арестовали на 2 суток

Ему уже выписывали штраф и предписание, но он его не исполнил
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже водителя «БМВ 520» арестовали за неповиновение сотруднику полиции. Вечером 13 апреля сотрудники батальона ГИБДД остановили машину на улице Моисеева. Автоинспекторов привлекло то, что у иномарки тонировка передних боковых стекол не соответствует требованиям ГОСТ.

Проверив машину по базе, правоохранители выяснили, что 18 марта водителя уже привлекали к административной ответственности за излишнюю тонировку, выписали штраф 500 рублей и потребовали растонировать передние боковые стекла автомобиля. Однако 22-летний автолюбитель требование не выполнил. На него составили протокол и доставили в Ленинский райсуд, который арестовал нарушителя на двое суток.