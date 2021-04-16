К 9 мая «Волонтеры Победы» приводят в порядок воронежские мемориалы

Фото управы Коминтерновского района

В Коминтерновском районе полным ходом идут работы по уборке и благоустройству территорий братских могил и воинских захоронений, приуроченные к международному субботнику общественного движения «Волонтеры Победы».

Перед празднованием 9 мая добровольцы приводят в порядок территории на мемориальном комплексе «Памятник Славы», на братских могилах № 3 и 4, а также на могиле военных летчиков расположенных на Коминтерновском кладбище; на братской могиле № 5 на улице Шишкова; на братской могиле № 291 на кладбище микрорайона Подгорное, а также № 7 «Мать Скорбящая», расположенной вблизи школы №46 микрорайона; на могиле командира танкового взвода 181-й танковой бригады лейтенанта Николая Павловича Белоглазкина, погибшего в боях за Воронеж; на памятнике «Подгоренцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны»; возле бюста Героя Советского Союза, младшего лейтенанта госбезопасности танкиста Андрея Серебрякова, погибшего при обороне Воронежа в 1942 году, установленного на улице Дмитрия Горина; и памятнике «Воинам – танкистам».

- Ежегодно волонтеры убирают на мемориалах мусор, обновляют старую краску, очищают от пыли и грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки, - рассказали в управе Коминтерновского района.