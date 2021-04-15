Воронежцам покажут графику Лободы

28 апреля в музее имени Крамского откроется выставка, которая покажет новые поступления в собрание музея. Его фонды пополняются ежегодно - произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архивными документами.

Среди новых поступлений - графика одного из ярких представителей отечественного андеграунда конца 1960-х - начала 1990-х годов XX века Владимира Лободы.

- Художника волнует широкая гамма человеческих чувств: от высоких до земных и даже совершенно приземленных, для него для которого искусство – это поиск движений и переживаний человеческой души, - отметили в музее.

На выставке представят 12 линогравюр художника, выполненных им по мотивам «Сорочинской ярмарки» Гоголя.