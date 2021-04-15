Через 1,5 года поймали воронежца, укравшего из «Газели» 18 тыс рублей

В Воронеже задержали мужчину, который совершил преступление еще полтора года назад. В сентябре 2019 года в полицию обратился 34-летний владелец «Газели» - из машины украли сумку, в которой было около 18 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что преступление было совершено в дневное время на бульваре Победы. Оперативники быстро установили личность подозреваемого, но задержать 54-летнего рецидивиста удалось только сейчас, мужчине удавалось длительное время скрываться от правоохранителей.

Задержанный признался, что забрал сумку, потому что дверца машины была незаперта. Деньги он потратил.

Мужчине грозит до пяти лет заключения.