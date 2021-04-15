Следователи рассказали воронежцам, как отличить телефонных мошенников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи дали советы, как воронежцам действовать, когда звонят предполагаемые мошенники. Аферисты с каждым становятся все изощреннее и изобретательнее, используя даже IT-технологии, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций.

Часто звонят незнакомые номера и звонок сбрасывается. В надежде на то, что вы перезвоните сами. При этом мошенники используют систему автоматизированной подмены номеров. Не перезванивайте по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно - с подменой телефонного номера. А чтобы позвонить в банк, набирайте номера банка вручную - указанные на официальных сайтах госструктур и банков.

Часто звонят «полицейские» - с требованием явиться по называемым адресам или убеждают в необходимости перевода денег на указанные счета. Помните, что следователи, прокуроры, полицейские, сотрудники ФСБ вызывают граждан повесткой. Сотрудники правоохранительных структур, госслужащие, банковские сотрудники никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Да и в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не имеют права требовать перевода средств на какие-либо счета.

- Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путем перечисления денег на указанные «собеседником» счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц – это явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы, - предупреждают в Следственном комитете России.

Если вам присылают какие-то документы, «подтверждающие» рассказанную по телефону информацию, чтобы проверить их подлинность - позвоните по номерам телефонов госорганов или банков, указанных не в документах, а на официальных сайтах ведомств.

- Следует помнить, что в случае, когда потерпевший сообщает злоумышленнику о том, что сам перезвонит в госорганы и финансовые организации для уточнения всей информации по данному вопросу, он может натолкнуться на провокации. Мошенники зачастую путем угроз и недостоверной информации пытаются убедить человека не делать этого, поскольку якобы может произойти «разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность». Данные заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов, - отмечают следователи.

Если человек по телефону представился сотрудником правоохранительного органа - проверяйте озвученную им информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана. В случае если мошенники представляются следователями СК России - можно воспользоваться телефонами, содержащимися на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту вашего жительства), а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60.