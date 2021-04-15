Под Воронежем пьяный водитель пытался задобрить инспектора ДПС 11 тысячами рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

51-летний житель Каширского района получил два года условно за 11 тысяч рублей. За то, что этой суммой пытался подкупить автоинспектора, чтобы тот закрыл глаза на его нарушение. Мужчина попался пьяным за рулем «ВАЗ 21053» ночью 30 октября 2020 года в Панино.

Когда сотрудник полиции, остановивший автомобиль, увидел у водителя признаки алкогольного опьянения, отстранил мужчину от управления машиной и предложил пройти освидетельствование на состояние опьянения. Нарушитель согласился, но в автомобиле ДПС предложил инспектору деньги и засунул 11 тысяч рублей между сиденьями машины, несмотря на то, сотрудник полиции предупредил его об ответственности за дачу взятки.