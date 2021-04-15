Сиделка из Воронежа убила знакомого и его престарелую мать ради машины и шин

18 лет колонии общего режима получила жительница Воронежа за убийство двух человек и ограбление. 47-летняя женщина совершила эти преступления весной 2016 года.

Дама познакомилась с 51-летним мужчиной. Во время общения кавалер предложил ей ухаживать за его престарелой матерью – за деньги и безвозмездное проживание в соседней квартире. Женщина согласилась. Но у нее созрел коварный план: избавиться от благодетеля и его матери и завладеть их имуществом. Она пришла в квартиру мужчины и задушила его, после чего забрала его паспорт, мобильный телефон, ключи от автомобиля и гаража. Из гаража угнала машину, вместе с комплектом шин. Вернулась в квартиру к 86-летней матери убитого, тоже задушила ее и закрыла дверь ключом.

В середине июля 2016 года соседи подняли тревогу, когда долго не видели мужчину с матерью, а из квартиры начал распространяться неприятный запах. Когда дверь вскрыли, в жилище и обнаружили два трупа с признаками насильственной смерти.

В апреле 2020 года Воронежский облсуда приговорил женщину к 18 годам колонии общего режима. Она подавала апелляции, но приговор оставили без изменения.