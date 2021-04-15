В воронежской школе частично обрушился потолок

Фото – мэрия Воронежа

Об обрушении подвесного потолка в воронежской школе №90, расположенной на улице Героев Стратосферы, сообщили родители учеников в соцсетях 13 апреля. По их информации, упали несколько плит в коридоре и в учебном кабинете. В мэрии прокомментировали ситуацию.

В администрации учебного заведения подтвердили, что падение части элементов подвесного потолка «Армстронг» произошло днем во вторник. Никто не пострадал, поскольку это легкие плитки из минерального волокна и крепления.

– Угрозы ничему и никому не было из-за малого веса, кроме того, школьники в этот момент находились на занятиях. Образовавшийся мусор был оперативно убран, учебный процесс не прерывался, учащиеся временно переведены в учебные кабинеты на третьем и четвертом этажах, подвесной потолок в коридоре обследован и восстановлен в тот же день, – отметили в мэрии.

Сегодня, 15 апреля, дети вернулись в свои классы. В учебном кабинете, где обрушились плитки, сейчас идет ремонт, и дети в нем заниматься не будут до его окончания. Школьников перевели в свободный класс.

– Специалистами будет проведено обследование подвесного потолка во всем учреждении, его крепления будут усилены во избежание повторения подобного, – пояснили в мэрии.