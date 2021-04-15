Воронежец врезался в дерево на угнанной у собутыльника «пятерке»

29-летний житель Воронежа заявил об угоне: утром глянул в окно, а его ВАЗ-2105, который был припаркован во дворе дома по улице Маршала Одинцова, испарился. Ущерб мужчина оценил в 20 тысяч рублей.

Оперативники заподозрили в угоне приятеля потерпевшего, с которым они накануне выпивали. 20-летний задержанный, кстати, ранее судимый, признался, что решил покататься на автомобиле знакомого, когда тот заснул. Но не справился с управлением и въехал в дерево. Машину бросил и сбежал.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.