Стычкой таксистов в Воронеже заинтересовалась полиция

Скриншот видео, соцсети, Мой и твой Воронеж

В соцсетях воронежцы сообщили о стычке таксистов в центре города возле популярного кафе. Видео инцидента «борьбы на машинах» опубликовали местные жители в соцсетях 14 апреля. По информации очевидцев, якобы водители работают у одного перевозчика. Они устроили

Судя по кадрам, два автомобиля прямо на проезжей части встали лоб в лоб и пытались один другого сдвинуть с места. В поединке участвовали отечественные авто – «Лада Калина» и «десятка». Водителей подзадоривала толпа зевак. Один мужчина даже решил поучаствовать в процессе – он запрыгнул на авто и принялся стучать по крыше. Кто победил в итоге – неизвестно. Но инцидентом заинтересовалась полиция.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области, по факту правоохранители начали проверку. Обращения в полицию от участников процесса и очевидцев не было.

Напомним, ранее стражи порядка задержали таксиста с полной машиной шприцев. Он отказался от медосвидетельствования.