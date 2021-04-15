В Воронежской области из госсобственности незаконно вывели 333 га земли

Прокуроры в ходе проверки обнаружили, что в Семилукском районе в селе Ендовище из федеральной собственности незаконно выведен земельный участок в 333 га. Силовики возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

История с участком началась еще в «нулевых». С 1994 года он находился в бессрочном пользовании у ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник». На нем выращивали научную коллекцию карельской березы и сортоиспытательный участок тополей.

В 2006 году ФГУП реорганизовали. Территориальное управление Росимущества провело процедуру акционирования и предприятие стало ОАО «Семилукский лесопитомник». Однако участок на баланс нового юрлица не передали, он так и остался в федеральной собственности.

В июне 2013 года на основании заявления гендиректора акционерного общества администрация Семилукского района вопреки требованиям действующего земельного законодательства вынесла постановление о передаче этого надела коммерческой организации и без проведения конкурсных процедур.

Затем участок был внесен в качестве доли в уставный капитал ООО «РегионЦентрИнвест», которое, в свою очередь, разделило его на 25 частей. И сейчас каждый надел выставили на продажу на рынке недвижимости. После этого кусками земли заинтересовались правоохранители.

В прокуратуре пояснили, что в результате противоправных действий со стороны чиновников районной администрации федеральный участок стал частным. Кадастровая стоимость земли сейчас оценивается в сумму не менее 4,1 млн руб.