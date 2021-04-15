Депутаты досрочно отправили в отставку мэра Семилук

Фото с официального сайта администрации города Семилуки

Совет народных депутатов города Семилуки в Воронежской области принял решение досрочно прекратить контракт с действующим мэром Сергеем Жеребцовым. Информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Также уточняется причина, по которой парламентарии отказались от услуг очередного градоначальника. Депутатов не удовлетворило состояние города.

Когда Сергей Жеребцов покинет свой пост – пока неизвестно. В горадминистрации муниципалитета пояснили, что он находится на больничном.

Напомним, ранее, в октябре 2019 года пост мэра Семилук покинул Андрей Братякин. А годом ранее, в конце 2018 года, полномочия градоначальника сложил с себя Алексей Гирчев. В декабре 2013 года уволился на фоне уголовного дела о мошенничестве с поста Николай Марков.