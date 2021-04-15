Симфонический оркестр Воронежского концертного зала выступит в столичном«Зарядье»

Оркестр ВКЗ Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 апреля симфонический оркестр Воронежского концертного зала выступит с гастролями в столице. Наш коллектив под управлением Юрия Андросова впервые сыграет на сцене самого обсуждаемого московского культурного пространства последнего времени - зала «Зарядье». К тому же воронежские музыканты выступят с известными солистами - всемирно известными исполнителями, виолончелистом Борисом Андриановым и альтистом Максимом Рысановым.

Борис Андрианов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Меломанам и знатокам музыки Максим Рысанов и Борис Андрианов (оба, кстати, были неоднократно участниками Платоновского фестиваля) известны не только как исполнители высочайшего класса, но и как неутомимые популяризаторы музыки. Они добились успеха сначала за рубежом, и лишь потом признание пришло к ним в России. Сегодня каждый концерт этих музыкантов - событие.

Максим Рысанов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Симфонический оркестр Воронежского концертного зала - один из самых интересных и перспективных «не столичных» коллективов. Он является постоянным участником всероссийских и международных фестивалей, таких как: Платоновфест, Международный фестиваль современной музыки «Созвучие», Всероссийский виолончельный фестиваль имени Ростроповичей, «Пасхальный фестиваль» Валерия Гергиева.

Программа, которую симфонический оркестр ВКЗ и солисты представят публике зала «Зарядье», сложна и разнообразна: прозвучат сочинения Бартока, Карманова, Элгара, Вайнберга, Соллима и Бруха.

На гастроли оркестр отправится благодаря гранту правительства Воронежской области на развитие театрально-концертной деятельности, который в этом году получил Воронежский концертный зал.