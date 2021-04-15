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Общество15 апреля 2021 13:28

Жительницу Воронежской области росгвардеец отбил от стаи бродячих собак

Животные набросились на девушку в городе Поворино
Евгения ФРОЛОВА
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Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Воронежской области

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Воронежской области

Младший сержант полиции, росгвардеец Андрей Беляев получил благодарность за спасение девушки от стаи бродячих собак в городе Поворино 10 апреля. Животные набросились на нее около детской площадки.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент случился вечером, около 17:00 в переулке Школьный. На детскую площадку, где в это время находились ребятишки, забежала свора бродячих собак. Они нкинулись на девушку и уже готовы были ее покусать, но вмешался проходивший мимо росгвардеец Беляев. Он бросился на помощь и разогнал агрессивных животных.

Девушка прислала в адрес начальника Управления Росгвардии по Воронежской области благодарственное письмо и рассказала о поступке младшего сержанта.