Жительницу Воронежской области росгвардеец отбил от стаи бродячих собак

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Воронежской области

Младший сержант полиции, росгвардеец Андрей Беляев получил благодарность за спасение девушки от стаи бродячих собак в городе Поворино 10 апреля. Животные набросились на нее около детской площадки.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент случился вечером, около 17:00 в переулке Школьный. На детскую площадку, где в это время находились ребятишки, забежала свора бродячих собак. Они нкинулись на девушку и уже готовы были ее покусать, но вмешался проходивший мимо росгвардеец Беляев. Он бросился на помощь и разогнал агрессивных животных.

Девушка прислала в адрес начальника Управления Росгвардии по Воронежской области благодарственное письмо и рассказала о поступке младшего сержанта.