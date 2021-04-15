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Общество15 апреля 2021 13:03

В Домах культуры Воронежской области не соблюдали пожарную безопасность

На руководителей учреждений завели 12 административных дел
Ярослав ИВАНОВ
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Острогожская межрайонная прокуратура вскрыла факты нарушения пожарной безопасности в культурно-досуговых центрах Березовского, Гниловского, Коротоякского, Терновского, Шубинского сел, а также самого Острогожска.

- Пути эвакуации зданий отделаны горючими материалами, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях домов культур, необходимых инструкций о мерах пожарной безопасности нет. Не проводилась обработка деревянных конструкций сценических коробок и чердачных помещений огнеупорными средствами.

На руководителей учреждений завели 12 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре Воронежской области.