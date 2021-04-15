В Воронежской области лесными пожарами охвачено 511 гектаров

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

На 15 апреля в Воронежской области зафиксировано 11 лесных пожаров. Огнем охвачена площадь в 511 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Самые крупные – в Новохоперском и Воронежском лесничествах. В Новохоперском возгорание локализовано на площади более 350 гектаров и находится под контролем огнеборцев.

– Кромка пожара отбита, активного огня нет. Наблюдается сильное задымление. На ликвидации пожара задействовано 38 человек и 17 единиц техники Новохоперской лесопожарной станции и расчетов МЧС, – пояснили в управлении.

Также спасатели Рамонской лесопожарной станции отстаивают 10 га в Борском участковом лесничестве в центре Усманского бора. Участок заболочен, но активного огня нет.

Сотрудники управления лесного хозяйства обратились к воронежцам с призывом неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните: «101» или «112», а также в региональную диспетчерскую службу – 7(473) 244-17-60.

Напомним, с 15 апреля в Воронежской области действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров в лесу, на территориях поселений и городских округов, в дачных и садоводческих объединениях, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.