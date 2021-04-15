Коронавирус в Воронежской области 15 апреля 2021 года: 19 умерших, 181 заболевший

Фото из архива КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Воронежской области за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 19 пациентов. Все они скончались от осложнений, вызванных ковидом. Об этом сообщил региональный оперштаб 15 апреля.

Число умерших от опасной болезни воронежцев перевалило за 3 000.

Также страшный диагноз подтвердился у 181 человека. Всего с начала пандемии заразились 78 041 пациентов.

Благоприятная статистика по выздоровевшим. Их в последние недели больше, чем заболевших. Из стационаров и амбулаторного лечения выписали 215 человек. Врачи смогли вылечить за время эпидемии 72 879 пациентов.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Однако власти разрешили проведение крупных мероприятий. Так, в мае жители Воронежской области отпразднуют День Победы и смогут посетить архитектурный форум «Зодчество ВРН».