В Воронеже «Бессмертный полк» пока собираются снова делать только в онлайн-формате

Военный парад 9 мая, по предварительным данным, будет, как в "доковидные" годы. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Стали известны предварительные «расклады» на то, как в 2021 году в Воронеже будут праздновать День Победы.

Военные готовятся к параду так, как в обычные «доковидные» годы. Естественно, с соблюдением всех санитарных правил. Так что технику на улицах города мы увидим. Весь вопрос в том – насколько будут «жестить» с санитарными строгостями. Так, в 2020 году, многие жаловались на то, что улицу, где проходил парад, нещадно посыпали хлоркой, что вызывало крайне неприятные ощущения.

По «Бессмертному полку» пока решения не принято. Хотя городские власти снова склоняются к формату онлайн. Но, думая о худшем, не исключают и более благоприятный вариант развития событий.

- Торги с организациями, которые должны обеспечивать безопасность публичных мероприятий на 9 мая, все равно решили провести. В документы включим условие об отмене соглашений в случае форс-мажора (под ним имеем в виду как раз неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию), - сообщили в управлении информации мэрии.

Напомним, губернатор Александр Гусев распорядился отменить первомайское шествие и субботники. Глава области также заметил, что если еще больше не снизится количество заражающихся за сутки, может оказаться под вопросом проведение Форума Столля и Платоновского фестиваля.