В Воронеже пропал 46-летний седой мужчина

Андрей Коровин 10 апреля уехал на своей "Ладе" и пропал. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поисках 46-летнего Андрея Коровина. Он уехал из дома 10 апреля на «Ладе-Гранта» черного цвета. С тех пор никто из родственников и знакомых его не видел.

Приметы Андрея Коровина: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, короткие седые волосы, на лбу залысина. Был одет в коричневую кожаную куртку, белую футболку, темно-синие джинсы, обут в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Андрей, просят позвонить по телефонам 8-961-182-95-90, 112 или 02.