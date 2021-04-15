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Общество15 апреля 2021 11:33

В центре Воронежа заменят 300 квадратных метров дефектной тротуарной плитки

Подрядчик проведет ремонт по гарантии
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

После зимы некоторые тротуары в центре Воронежа требуют ремонта. Управы районов по итогам инспекционного объезда составили список дорожек с дефектами и направили его подрядчику для устранения по гарантии.

- На территории Ленинского района выявили около 300 квадратных метров плиточного покрытия, требующего ремонта (сколы плитки, проседание полотна тротуара, ненормативное состояние люков смотровых колодцев) на нескольких улицах, где работы были выполнены в прошлом году. Гарантийный срок на них составляет 4 года, - рассказали в управе Ленинского района.

Эксперты пришли к выводу, что причиной локальных разрушений плиточного мощения стало низкое качество строительных материалов. Сейчас подрядчики приступили к ремонту на улице Кольцовской.