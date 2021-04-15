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Общество15 апреля 2021 11:30

В Воронеже нашли подрядчика на благоустройство проспекта Революции

Выполнением работа зймется филиал МРСК Центра «Воронежэнерго»
Ирина ШАБАНОВА
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Фото предоставлено мэрий Воронежа

Фото предоставлено мэрий Воронежа

Выполнением работ по благоустройству пешеходной части главной улицы города – проспекта Революции займется филиал МРСК Центра «Воронежэнерго». Власти областного центра подвели итоги проводимого управлением стройполитики аукциона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 15 апреля.

Максимальная цена контракта составляла 526,62 млн рублей. Победитель предложил провести работы за 521,3 млн рублей. Подрядчику также предстоит модернизировать электроснабжение и электроосвещение на проспекте Революции, установить малые архитектурные формы, систему автополива, провести озеленение и другие работы в два этапа. Срок завершения работ по второму этапу – ноябрь 2023 года.

Как отметили в мэрии, «Воронежэнерго» – стратегический и надежный партнер муниципалитета в ключевых вопросах развития города. А благоустройство проспекта Революции – амбициозный проект в сфере благоустройства. Участие «Воронежэнерго» в процедуре отбора подрядных организаций и, тем более, победа в ней – это хороший знак для муниципалитета.

– До этого мы уже сталкивались с проблемой финансовой неустойчивости крупных и ресурсных, как все считали, организаций. Они брали на себя ответственность выступать подрядчиками на знаковом проекте – в парке «Орленок», и теперь нам предстоит решать созданную ими проблему. Но здесь мы можем быть уверены, что не столкнемся с подобным. К тому же с опытной и крупной сетевой компанией гораздо эффективнее можно будет начать реализацию новой и очень сложной пока для нас практики – очистки общественного пространства от проводов, – прокомментировал результаты торгов мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним проект будущего проспекта Революции постараются реализовать за два года.