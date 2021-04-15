В Воронеже пропала пенсионерка с татуировкой на руке

Фото – поисковый отряд Лиза Алерт

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении в микрорайоне Краснолесный в Воронеже 73-летней Галины Париновой. Последний раз женщину видели 22 марта. На связь с дочерью, с которой она проживает, пенсионерка не выходит.

Известно, что ранее она уже пропадала на несколько дней, но самостоятельно вернулась. Одна из особых примет женщины – татуировка на правой руке.

Галина Паринова ростом 168 см, у нее плотное телосложение, короткие светлые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения была одета в коричневую зимнюю куртку, черную кофту на пуговицах и брюки. Обута в коричневые резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 73-женщины, просят позвонить: 8-800-700-54-52 или 112.