В Воронеже 21-летняя автомобилистка пострадала в аварии на Динамо

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

ДТП с участием двух иномарок в районе остановки Динамо произошло накануне, 14 апреля, примерно в 09:35. Столкнулись «Тойота Королла» и «Рено Меган». Пострадала 21-летняя автомобилистка. Девушку госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 15 апреля.

По предварительным данным, двигаясь по улице Ленина со стороны Ломоносова в направлении проспекта Революции, девушка на «Тойоте Королла» пыталась сделать разворот и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Рено Меган». За рулем находился 40-летний мужчина.

В результате автоледи попала в больницу.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.