В Воронеже выделенные полосы появятся еще на двух мостах и четырех улицах

Фото – мэрия Воронежа

Власти Воронежа готовятся к организации новых выделенных полос для общественного транспорта. Первый опыт на Северном мосту сочли успешным, поэтому проект продолжится. В итоге «выделенки» должны появиться еще на двух мостах и четырех улицах, сообщили в мэрии 15 апреля.

Где появятся полосы для общественного транспорта?

Их сделают на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах. А также оборудуют на центральных магистралях.

1) на Московском проспекте (от ТРЦ «Московский проспект» до улицы Плехановской),

2) На улице Плехановской (от площади Заставы до площади Ленина),

3) На улице Степана Разина (от улицы Сакко и Ванцетти до Чернавского моста),

4) На улице 20 лет Октября (от ВоГРЭСовского моста до улицы Челюскинцев),

Для каждой «выделенки» уже разработан проект организации движения, согласованный с ГИБДД. Он будет представлен гражданам для ознакомления. Также на Плехановской началась демаркация старой разметки. Кроме того, на участке от Заставы до площади Ленина с 19 апреля перестанут функционировать платные парковки.

В мэрии отметили, что выделенные полосы будут вводиться постепенно и по всем правилам: нанесут соответствующую разметку и установят дорожные знаки.

– Это кропотливая работа, требующая времени, ведь на некоторых участках планируется существенно изменить схемы организации движения. В отдельных местах будут создаваться так называемые накопительные полосы для левого поворота, на некоторых прилегающих к Московскому проспекту улицах для удобства планируется организовать одностороннее движение. Сообщать о каждом этапе, датах и сроках будем дополнительно, – рассказал первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин.

За проезд по «выделенке» будут штрафовать

Сумма штрафа составляет 1500 рублей. По пути следования автомобилей установят камеры видеофиксации, которые будут «вычислять» нарушителей. Правительством региона уже согласована заявка на их установку. Впрочем, в горадминистрации не спешат наказывать водителей, нарушающих правило не ездить по полосам, предназначенным только для городского транспорта.

– Однако, призываю горожан сразу соблюдать правила дорожного движения – все наши автобусы оборудованы видеорегистраторами, записи с которых являются для ГИБДД основанием для наложения штрафа. Кроме того, сами экипажи инспекции тоже регулярно проводят патрулирование на ряде участков магистральных улиц. О начале работы системы автоматической фотофиксации правонарушений, как и о массовых «письмах счастья» мы обязательно предупредим заранее, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Со временем в городе появится около 30 километров специальных полос для движения общественного транспорта.