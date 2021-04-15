Спасатели тушат шесть действующих пожаров в Воронежской области

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области по состоянию на утро 15 апреля 2021 года полыхают шесть ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пока крупных возгораний спасатели не фиксируют. Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет.

Днем ранее в пожарные службы области поступило 160 вызовов. Ситуация осложнялась большим количеством мелких очагов горящей травы (от 0.2 до нескольких гектаров) практически во всех районах области. Причина всех пожаров - неосторожное обращение с огнем.

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в регионе вводится особый противопожарный режим. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности будут осуществлять патрульные группы с беспилотной авиацией.

Вчера спасателям удалось потушить крупное возгорание в селе Мечетка Бобровского района. Там сгорело 8 жилых домов.