Архитектурный форум «Зодчество ВРН» пройдет в Воронеже 28 и 29 мая

Главный архитектурный форум «Зодчество ВРН» пройдет в 2021 году 28 и 29 мая. Встреча состоится офлайн и на новой площадке, сообщили в оргкомитете 14 апреля. Пока конкретное место действия не называют.

Также организаторы приоткрыли завесу тайны на программу, которая ожидается. Повестка первого дня будет необычная в профессиональном плане, пройдут встречи с ведущими специалистами страны в области архитектуры, эксперты обсудят текущее состояние и планы городского развития. А вот второй день форума будет организован по концепции «Открытого микрофона».

– Мы хотим дать возможность выступить всем заинтересованным горожанам. Этот процесс позволит нам создать условия для максимально открытого, честного, нерафинированного диалога между горожанами, властью и решением городских проблем, – рассказали организаторы.

Напомним, в прошлом году форум «Зодчество ВРН» был перенесен из-за пандемии коронавируса.