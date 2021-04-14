В Воронеже жулики вынесли из чужого сарая металла на 50 тысяч

В воронежскую полицию обратился 58-летний местный житель. Мужчина сообщил о краже из его сарая, расположенного на улице Электросигнальной, 12 металлических решеток, общей стоимостью около 50 тысяч рублей. Чтобы проникнуть в помещение, злоумышленники срезали навесной замок.

Участковые уполномоченные полиции опросили возможных очевидцев происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащей территории. Полученные данные помогли им установить автомобиль, на котором преступники вывезли похищенный металл. А потом - и выйти на самих подозреваемых. Ими оказались. ранее судимый за кражи 36-летний воронежец и его 46-летний знакомый. Мужчин задержали, и в отделе полиции они дали признательные показания, рассказав, что для вывоза украденного металла воспользовались услугой частного автомобилиста. Похищенное сдали в пункт приема металлолома, а вырученные денежные средства потратили на личные цели.

В ходе обыска оперативники изъяли похищенные изделия и в ближайшее время вернут их владельцу.

А задержанным грозит по пять лет тюрьмы по статье «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.