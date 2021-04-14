В Воронеже из-за массовой аварии встала в пробке улица 9 Января

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В среду путь воронежцев домой по улице 9 Января растянулся на несколько часов. И все из-за огромной пробки, которую собрали в час-пик у остановки «Общежитие» КамАЗ, маршрутный ПАЗ и «Лада Ларгус».

По словам очевидцев, причиной ДТП стала техническая неисправность опоры грузовика. Она задела легковушку, а та, в свою очередь врезалась в ПАЗ. В результате аварии Лада оказалась зажата между двумя большегрузами и сильно пострадала.

Участники ДТП перегородили несколько полос движения, и улица встала в многокилометровой пробке. «Растащили» машины только в начале восьмого вечера.