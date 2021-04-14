160 вызовов за сутки: пожарные продолжают бороться с ландшафтными пожарами в Воронежской области

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области.

В Воронежской области продолжают бушевать ландшафтные пожары. По данным регионального ГУ МЧС на 18 часов 14 апреля, на территории региона зафиксировано более 160 вызовов пожарных подразделений. Ситуация осложнена большим количеством мелких очагов горящей травы (от 0.2 до нескольких гектаров) практически во всех районах области. Причина всех пожаров - неосторожное обращение с огнем.

На дежурстве в воронежском аэропорту находится вертолет МЧС России Ка-32 с водосливным устройством, который будет применен в случае ухудшения обстановки. Напомним, что с 15 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности будут осуществлять патрульные группы с беспилотной авиацией.

Наплмним, накануне регион охватили ландшафтные пожары. Самая сложная ситуация наблюдалась в селе Мечетка Бобровского района. Там сгорело восемь жилых домов и четыре хозпостройки. Также огонь бушевал в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа: речь идет об участке между городской больницей скорой помощи №8 на улице Ростовской и микрорайном Масловка.